Додон поздравил Санду с победой на выборах президента Молдавии

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон поздравил с победой на выборах главы республики руководителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник.

"Предварительные результаты показывают, что мой оппонент, госпожа Майя Санду, выиграла. Речь идет о предварительных результатах. И я хочу ее предварительно поздравить с этим", - сказал Додон. При этом он отметил, что его избирательный штаб зафиксировал множество нарушений на выборах.

Он также призвал своих сторонников сохранять спокойствие после победы на выборах главы республики руководителя проевропейской Партии действия и солидарности Майю Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник.

"Хочу обратиться к тем, кто меня продержал. Уважаемые сограждане, практически половина избирателей поддержала мою кандидатуру на посту президента. Я призываю вас к спокойствию, категорически никаких протестов и дестабилизации. Я вам скажу, если надо будет выйти на улицу", - отметил Додон.

Додон пригласил лидеров партий обсудить сотрудничество в парламенте после выборов президента.