Додон намерен оспорить в суде победу Санду на выборах президента Молдавии

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон заявил, что намерен оспорить в суде победу на выборах главы государства лидера проевропейской Партии действия и солидарности Майи Санду. Об этом он заявил в ходе брифинга в понедельник.

"Мой избирательный штаб зарегистрировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, мы будем проверять их. Пройдем по всем судебным инстанциям. Если они подтвердят, что все соответствовало законам, то мы поставим точку в этой избирательной кампании", - сказал Додон, отметив среди нарушений подвоз и подкуп избирателей, препятствия для голосования избирателей из Приднестровья.