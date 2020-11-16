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Совет глав МИД стран НАТО пройдет 1-2 декабря

Повестка встречи пока не сообщается

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Совет министров иностранных дел стран-членов НАТО пройдет 1-2 декабря в формате телеконференции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба альянса.

"Заседание Североатлантического Совета на уровне министров иностранных дел состоится в режиме защищенной телеконференции 1 и 2 декабря 2020 года. Председательствовать на встрече будет генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг", - отметили там.

Повестка дня встречи пока не сообщается, она будет обнародована позже, добавили в пресс-службе альянса.

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Столтенберг, Йенс
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