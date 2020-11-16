Санду заявила о намерении вести прагматичный диалог со всеми странами, включая Россию

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Одержавшая победу на президентских выборах в Молдавии лидер проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду заявила, что намерена вести сбалансированную внешнюю политику и прагматичный диалог со всеми странами, в том числе и с Россией.

"Мы построим настоящий баланс во внешней политике, исходя из национальных интересов Молдовы, и прагматичный диалог со всеми странами, включая Румынию, Украину, европейские страны, Россию и США", - сказала она на брифинге в понедельник.

Переговоры с лидерами партий

Майя Санду пригласит на переговоры лидеров парламентских партий.

"После утверждения этих выборов и инаугурации я проведу серию консультаций с парламентскими фракциями, чтобы найти решение неотложных проблем, с которыми сталкиваются граждане. Моими приоритетами будет остановка воровства бюджетных денег, коррупционных схем, а также привлечение ресурсов в экономику Молдавии", - сказала она.

В республике 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у действующего президента Игоря Додона - 42,2%.

Права этнических меньшинств

Санду пообещала защитить права этнических меньшинств. Об этом она сказала в ходе брифинга в понедельник, перейдя на русский язык.

"Я говорю вам: вы не проиграли. Я буду завоевывать ваше доверие конкретными делами, - заявила она в ходе брифинга в понедельник, перейдя на русский язык. - Мы вместе построим Молдову, в которой граждане всех этнических групп будут чувствовать себя в безопасности, в которой их права, включая право на использования своего языка, будут надежно защищены". "Мы построим страну, в которой компетентные люди будут занимать ключевые должности в независимости от их этнического происхождения", - заверила она.