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Нагорно-карабахский конфликт
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Пашинян заявил, что дорога через Лачинский коридор откроется 16 ноября

В настоящий момент безопасность Лачинского коридора обеспечивают российские миротворцы

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Лачинский коридор, который связывает Армению и Нагорный Карабах, откроется 16 ноября и будет безопасно функционировать. Об этом в понедельник в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Дорога через Лачинский коридор сегодня откроется и будет безопасно функционировать. Граждане Карабаха уже довольно хорошими темпами возвращаются в Степанакерт", - отметил он.

В настоящий момент безопасность Лачинского коридора обеспечивают российские миротворцы.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили 10 ноября, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.

Теги
АзербайджанАрменияНагорно-карабахский конфликтПашинян, Никол Воваевич
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