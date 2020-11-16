В центре Минска начинается акция протеста пенсионеров

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Акция протеста пенсионеров начинается в понедельник на площади Независимости в центре Минска. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Площадь Независимости, где по понедельникам проходит протестный Марш пенсионеров, обнесена металлическими заграждениями. Тем не менее люди пока проходят сюда свободно.

У Красного костела на площади Независимости, где обычно собираются демонстранты-пенсионеры, пока немноголюдно. На площади на данный момент около сотни человек. Акцию назвали Марш траура по погибшим в ходе протестов, которые продолжаются ровно 100 дней.

На улице Советской, прилегающей к Дому правительства, стоят четыре автобуса с ОМОНом, а также шесть микроавтобусов, на которых во время акций протеста передвигаются сотрудники силовых структур. Сама площадь оцеплена ОМОНом.

Дирекция минского метрополитена сообщила в своем телеграм-канале в понедельник, что станция метро Площадь Ленина, расположенная рядом с площадью Независимости, закрыта на вход и выход.

В Белоруссии уже четвертый месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала эти результаты и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.