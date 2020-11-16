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Пашинян: отношения Армении с РФ должны оставаться стратегическими и союзническими

Ранее он также заявил, что у Армении "есть и будут с Россией нормальные рабочие отношения"

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что Армения и Россия сохранят стратегические и союзнические отношения. Об этом он заявил в понедельник в парламенте страны.

"У Армении и РФ были, есть и будут стратегические и союзнические отношения", - отметил он.

В минувшую пятницу Пашинян заявил, что у Армении "есть и будут с Россией нормальные рабочие отношения". "Такие же рабочие отношения у меня с президентом РФ Владимиром Путиным", - отметил премьер.

Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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