Пашинян: отношения Армении с РФ должны оставаться стратегическими и союзническими

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверен, что Армения и Россия сохранят стратегические и союзнические отношения. Об этом он заявил в понедельник в парламенте страны.

"У Армении и РФ были, есть и будут стратегические и союзнические отношения", - отметил он.

В минувшую пятницу Пашинян заявил, что у Армении "есть и будут с Россией нормальные рабочие отношения". "Такие же рабочие отношения у меня с президентом РФ Владимиром Путиным", - отметил премьер.

Путин, Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как, в частности, сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны остаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.