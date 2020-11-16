Премьер Армении заявил, что планирует изменения состава правительства

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует внести изменения в состав своего правительства. Об этом он заявил в понедельник в ходе встречи с правящей парламентской фракцией "Мой шаг".

"Да, конечно, в составе правительства будут изменения. У нас есть такие планы", - отметил он.

Ранее в понедельник Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку в результате неудач при военных действиях в Нагорном Карабахе. При этом он отметил, что считает себя главным ответственным за сложившуюся в Карабахе ситуацию, когда в результате военных действий Азербайджану отходит ряд территорий непризнанной республики.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности, а также призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране.