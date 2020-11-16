МИД Армении опроверг заявление Пашиняна об обсуждении Шуши в мирном процессе по Карабаху

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Армении опровергло заявление премьер-министра Никола Пашиняна о том, что в ходе мирного процесса обсуждался вопрос принадлежности города Шуши в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление в понедельник распространила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян.

"В ходе мирного процесса вопрос Шуши не обсуждался", - отметила она.

Пашинян заявил в понедельник в ходе онлайн-пресс-конференции, что во время обсуждения вопроса о прекращении военных действий обсуждалось требование азербайджанской стороны о передаче ей города Шуши в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

В последнюю неделю октября азербайджанская армия вела наступление, продвигаясь по гористой местности от иранской границы к Шуши и Степанакерту. В начале ноября ожесточенные бои шли в горном массиве южнее Шуши. 8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переходе этого населенного пункта под контроль Азербайджана. Минобороны Армении отвергло эту информацию, однако на следующий день азербайджанское военное ведомство опубликовало видеодоказательства взятия города. Премьер Пашинян заявил в пятницу в интервью Общественному телевидению Армении, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента она не уже смогла бы добиться перелома в боевых действиях.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из РФ.