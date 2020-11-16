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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Премьер Армении решил уволить главу МИД

Ранее МИД Армении опроверг заявление Никола Пашиняна о том, что в ходе мирного процесса обсуждался вопрос принадлежности города Шуши в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял решение отправить в отставку главу МИД республики Зограба Мнацаканяна. Об этом он заявил в понедельник в парламенте страны.

"Да, и еще я решил уволить министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна", - отметил он.

Ранее МИД Армении опроверг заявление Пашиняна о том, что в ходе мирного процесса обсуждался вопрос принадлежности города Шуши в Нагорном Карабахе.

Мнацаканян был назначен министром иностранных дел Армении в мае 2018 года после прихода Пашиняна к власти. До этого он был представителем Армении в ООН.

Теги
АзербайджанАрменияПашинян, Никол ВоваевичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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