Штаб Трампа продолжает настаивать на проверке более 680 тыс. бюллетеней в Пенсильвании

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб баллотирующегося на второй срок действующего президента США Дональда Трампа продолжает борьбу более чем за 680 тыс. голосов на выборах в Пенсильвании. Об этом в понедельник написал в Twitter пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау.

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"В нашем иске в Пенсильвании до сих пор стоит вопрос о 682 479 почтовых и открепительных бюллетенях, которые были подсчитаны тайно", - говорится в публикации.

В воскресенье в электронной базе федерального суда штата было опубликовано исковое заявление избирательного штаба Трампа с внесенными в него изменениями. В документе теперь отсутствуют обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании американского лидера, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов. Адвокат хозяина Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что в связи с этим более 600 тыс. поданных голосов в крупнейших городах штата Филадельфии и Питтсбурге должны быть признаны недействительными. Глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.

Штаб Трампа теперь сосредоточился на обвинениях в том, что республиканцы противозаконно оказались в невыгодном положении в связи с тем, что некоторые поддерживающие демократов избирательные округа позволяли американцам исправлять ошибки в отправляемых по почте бюллетенях. Власти штата ранее сообщили, что это повлияло лишь на небольшое количество голосов. Представляющий демократов адвокат Клифф Левин сообщил журналистам, что данные требования уже "не имеют абсолютно никакого влияния на общий подсчет голосов или на победу Джо Байдена над Дональдом Трампом". Тем не менее демократы вновь потребовали от суда отклонить и этот иск.

Согласно оценкам ведущих СМИ, в Пенсильвании выиграл кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Это дало ему 20 голосов выборщиков. По подсчетам телеканала Fox News, обработано 99% бюллетеней. Байден получил 49,9% голосов избирателей, а Трамп - 48,9%. В поддержку демократа подали примерно на 68,7 тыс. бюллетеней больше, чем за республиканца.