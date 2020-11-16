В Белоруссии в воскресенье задержали 24 журналиста

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что в воскресенье в ходе освещения протестных акций в республике были задержаны 24 представителя средств массовой информации, 11 остаются под стражей.

По данным ассоциации, которые она приводит в понедельник, среди тех, кого сотрудники правоохранительных органов не отпустили, - сотрудники белорусского агентства БелаПАН Андрей Шавлюго, портала Realt.by Владислав Кулецкий, издания "Народные новости Витебска" Игорь Матвеев, телеканала "Белсат" Катерина Андреева и Дарья Чульцова, радиоведущий портала "Hrodna.life" Сергей Годяев (Гродно), фотограф Евгений Бузук (Гродно), белорусские журналисты Игорь Карней, Андрей Рабчик, Тарас Круцких.

На девять журналистов из 13 освобожденных из-под стражи заведены административные протоколы, это касается белорусских журналистов негосударственных СМИ. Среди задержанных были и российские журналисты, их после проверки документов отпустили.

По данным БАЖ, вместе с задержанными ранее журналистами всего под стражей остаются 23 сотрудника СМИ. Также ассоциация сообщила, что в понедельник суд Центрального района Минска присудил редактору отдела спецпроектов tut.by Марии Ереме 13 суток ареста по статье 23.34 (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью. 3 ноября ассоциация сообщила, что начиная с 9 августа задержания журналистов в Белоруссии производились 320 раз.