СК Белоруссии возбудил дело о нарушении порядка в ходе воскресных протестов в Минске

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту грубого нарушения общественного порядка в связи с протестами в воскресенье в Минске. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

"По данным следствия, 15 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержаны ряд граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций", - написала она в своем Telegram-канале.

Чемоданова добавила, что были повреждены объекты городской инфраструктуры и транспортные средства сотрудников органов внутренних дел, в связи с чем возбуждены уголовные дела по статье о хулиганстве. "Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности", - написала она.

Ранее в понедельник МВД Белоруссии сообщило, что в стране в воскресенье прошли 35 протестных акций, в СИЗО за участие в акциях протеста водворены более 700 человек.