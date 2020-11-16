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Выборы президента Молдавии - 2020
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Наблюдатели ОБСЕ признали, что голосование на выборах в Молдавии прошло спокойно

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признали, что голосование на президентских выборах в Молдавии прошло спокойно и с соблюдением порядка. Об этом заявила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Корин Йонкер на пресс-конференции в понедельник.

"На тех избирательных участках, которые миссия смогла посетить, процесс голосования прошел спокойно и с соблюдением порядка", - сказала она.

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МолдавияВыборы президента Молдавии - 2020
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