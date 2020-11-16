Фракция Соцпартии Молдавии предложила Додону вернуться на пост главы формирования

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Парламентская фракция крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) предложила Игорю Додону вновь возглавить формирование после проигрыша на выборах президента. Как сообщает пресс-служба партии, соответствующее предложение депутатов в понедельник было передано Додону.

"Депутаты-социалисты предложили Игорю Додону вернуться на пост руководителя ПСРМ в соответствии с уставом формирования", - говорится в сообщении.

Додон покинул пост ПСРМ после победы на президентских выборах в 2016 году. Тогда формирование возглавила Зинаида Гречаный. Сегодня фракция социалистов насчитывает 37 депутатов в 101-местном парламенте.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, глава оппозиционной Партии действия и солидарности Майя Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у действующего президента Додона - 42,2%. Глава республики уже поздравил Санду с победой. Это также сделали президент РФ Владимир Путин и ряд других лидеров государств.