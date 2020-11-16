Лидер Приднестровья заявил, что готов взаимодействовать с любым президентом Молдавии

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский заявил о готовности взаимодействовать с любым президентом, избранным гражданами Молдавии. Так он прокомментировал в понедельник предварительные итоги выборов президента Молдавии, победу на которых одержала оппозиционер Майя Санду, информирует пресс-служба приднестровского лидера.

"Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) будет взаимодействовать с любым должностным лицом, избранным молдавским народом", - говорится в сообщении. "Главное, обеспечить выполнение прав и свобод граждан, проживающих на обоих берегах Днестра, активизировать переговорный процесс, наладить продуктивный диалог, избегая разговоров посредством пустых лозунгов", - цитирует пресс-служба Красносельского.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у действующего президента страны Игоря Додона - 42,2%. С победой Санду уже поздравил Додон, президент РФ Владимир Путин и ряд других лидеров государств.