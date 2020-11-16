Акция протеста пенсионеров завершилась в центре Минска

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Акция протеста, которую пенсионеры организовали в понедельник в центре Минска, завершилась. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

В демонстрации принимали участие более двух тысяч человек.

Участники марша прошли вдоль проспекта Независимости, центральной улицы Минска. Манифестанты начали движение от площади Независимости, дошли до Октябрьской площади и далее - до площади Победы. Протестующие скандировали лозунги с критикой властей. По пути к колонне присоединялись новые участники. Марш, как и другие подобные демонстрации в последние недели, завершился на площади Якуба Коласа.

Акция протеста прошла без инцидентов. Был задержан молодой человек, который шел рядом с колонной пенсионеров. Все время акции ее участников сопровождали пять микроавтобусов с силовиками.

В Белоруссии уже четвертый месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала результаты выборов и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.