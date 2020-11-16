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Минск направил Варшаве ноту с запросом о выдаче администраторов Telegram-канала NEXTA

МИД Белоруссии направил Польше ноту с копией запроса о выдаче администраторов Telegram-канала NEXTA.

Лидеров оппозиции Армении перед митингом вызвали в Службу национальной безопасности
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