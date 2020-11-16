Глава Демпартии Молдавии предложил сформировать новую коалицию и правительство

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) Павел Филип призвал сформировать в нынешнем парламенте широкую коалицию и утвердить новое правительство после победы Майи Санду на выборах президента страны. Об этом лидер проевропейской партии сообщил в понедельник в ходе брифинга, комментируя проигрыш действующего президента Игоря Додона.

"Молдавия переживает тяжелый кризис, связанный с пандемией. <…> Преодолеть кризис можно только совместными усилиями. Необходимо сформировать правительство национального единства, которое сможет опереться на поддержку всех фракций в парламенте", - отметил Филип. Он предложил стабилизировать ситуацию в стране, а затем провести досрочные выборы в парламент осенью 2021 года.

В ноябре ДПМ вышла из коалиции с поддерживающей Додона Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ), с которой сформировала правительство Иона Кику. Со своей стороны Додон заверил, что этот кабинет министров не потеряет поддержку парламента. Он напомнил, что фракция ПСРМ насчитывает 37 депутатов в 101-местном парламенте. Поддержку им может оказать фракция "За Молдову"(14 мандатов), отметил он.

Возглавляемая Санду проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС) насчитывает 15 депутатов. Готовность сотрудничества с ПДС демонтируют 11 депутатов "Платформы "Достоинство и правда", ДПМ (13 депутатов). Однако этого не хватает для формирования большинства, поэтому им необходимо будет договариваться с ПСРМ или фракцией "За Молдову".

В республике 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у Додона - 42,2%.