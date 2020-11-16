СМИ: на границе между Эритреей и штатом Тыграй идут бои

ПРЕТОРИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Боевые действия с использованием тяжелой артиллерии идут в настоящий момент на границе между эфиопским штатом Тыграй и Эритреей. Об этом сообщил в понедельник сомалийский новостной портал Somali Guardian.

По его данным, интенсивные обстрелы вынуждают жителей приграничных районов Эритреи покидать свои дома и искать убежище в горных пещерах.

Между тем лидеры Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), которые подняли мятеж против федеральных властей Эфиопии, утверждают, что эритрейские моторизованные части перешли границу и пытаются сейчас вести наступление в ряде районов штата.

Отряды НФОТ нанесли вечером 14 ноября ракетный удар по аэропорту столицы Эритреи Асмэры. Это подтвердил 15 ноября председатель НФОТ Дебрецион Геберемайкл, исполнявший до 7 ноября обязанности президента Тыграя. Две ракеты упали вблизи столичного аэропорта, третья - в черте города. О возможных пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Боевики НФОТ напали 3 ноября на военные объекты в административном центре Тыграя городе Мэкэле и убили несколько военнослужащих, а также захватили склады. Выступивший по национальному телевидению 4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и ареста руководителей НФОТ.