Трамп опроверг, что его штаб исключил из исков в Пенсильвании обвинения против избиркомов

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал ложными сообщения СМИ о том, что его избирательный штаб пересмотрел иск, поданный в связи с результатами подсчета голосов в штате Пенсильвания.

Ранее газета The Washington Post отмечала, что представители республиканца исключили из искового заявления утверждения о том, что сотрудники избирательных комиссий нарушали права наблюдателей от их партии.

"The Washington Post забыла прочесть иск. Лживые СМИ. Вопрос о наблюдателях и то, как с ними обращались, играют очень большую роль в иске", - подчеркнул в понедельник Трамп в Twitter.

В воскресенье в электронной базе федерального суда штата было опубликовано исковое заявление избирательного штаба Трампа с внесенными в него изменениями. В документе теперь отсутствуют обвинения в том, что сотрудники избирательной комиссии нарушали конституционные права предвыборной кампании американского лидера, ограничивая возможности республиканцев наблюдать за подсчетом голосов. Адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани неоднократно заявлял, что в связи с этим более 600 тыс. поданных голосов в крупнейших городах штата - Филадельфии и Питтсбурге - должны быть признаны недействительными. Глава государства утверждал, что из-за этого победа в Пенсильвании должна быть присуждена ему.