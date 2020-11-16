Греция официально запросила у США приобретение истребителей F-35

АФИНЫ, 16 ноября. /ТАСС/. Греция направила официальный запрос в США о приобретении 18-24 малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, начиная с 2021 года. Об этом сообщила в понедельник греческая газета Proto Thema со ссылкой на информацию из Минобороны Греции.

По ее данным, после решения премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса о приобретении 18 (шести новых и 12 бывших в употреблении) французских истребителей Rafale правительство Греции официально обратилось в Вашингтон с просьбой о немедленной закупке американских истребителей F-35. Как стало известно, официальное письмо - запрос о заинтересованности (Letter of Request - LOR), подготовленное Министерством национальной обороны Греции, направлено администрации США 6 ноября.

"Решение о включении [Греции] в программу истребителя F-35 Joint Strike Fighter будет основано на множестве факторов, таких как программа поставки истребителей, план выплат, конфигурация самолета и возможная комбинация для получения в общей сложности 18-24 самолетов (новые или бывшие в употреблении в ВВС США, если таковые имеются)", - говорится в письме о заинтересованности Минобороны.

"Мы будем благодарны за ваш немедленный ответ", - говорится в этом послании, подписанном генеральным директором по вооружениям и инвестициям Теодоросом Лагиосом. "Из-за внутренних финансовых договоренностей и других применимых правил в рамках бюджета и требований ЕС к его дефициту очень важно, чтобы первые F-35 были поставлены в 2021 году. Со своей стороны мы сделаем все возможное для реализации этой амбициозной программы", - цитирует издание данное послание.

Генеральный директор по вооружениям и инвестициям, как лицо, отвечающее в Министерстве национальной обороны за продвижение вопросов, связанных с техникой и вооружениями, пригласил компетентных американских официальных лиц посетить Грецию как можно скорее, чтобы продвинуться в обсуждении о приобретении эскадрильи в составе до 18 до 24 истребителей F-35. "Мы хотели бы, чтобы вы отреагировали на этот запрос с максимально возможной срочностью, потому что у нас есть окно для возможности приобретения F-35 в самом ближайшем будущем", - подчеркнули в Минобороны Греции.

Данные о наличии самолетов и ценах

Как сообщается в официальном письме - запросе о закупке F-35, правительство Греции уже получило данные о наличии и ценах на истребители, которые США имеют для продажи Греции. "С немедленным приобретением эскадрильи из 18-24 истребителей пятого поколения F-35, наряду с покупкой 18 французских истребителей Rafale, греческое правительство стремится установить баланс сил с Турцией. Поскольку закупленная турками российская зенитно-ракетная система С-400 может создать проблемы в повседневной деятельности ВВС Греции, Афины быстро продвигаются к приобретению самолетов F-35 типа Stealth, чтобы в сочетании с покупкой французских истребителей Rafale добиться превосходства в вооружениях в Эгейском море. Ожидается, что французские истребители Rafale начнут поставляться в ВВС с начала 2021 года темпами по одному самолету в месяц, чтобы к концу первой половины следующего года первые шесть бывших немного в пользовании Rafale пополнили арсенал ВВС", - заключает издание.

В свою очередь официальный представитель кабинета министров Стелиос Пецас, отвечая в понедельник на брифинге на просьбу журналистов подтвердить проявление Грецией официального интереса к закупке F-35, отослал к заявлению премьер-министра Греции в Салониках в сентябре о том, что Греция, в частности, продолжает укреплять сдерживающий потенциал страны за счет новых программ вооружений. "Мы сделаем соответствующие заявления, когда достигнем соглашений", - сказал Пецас.

Укрепление вооруженных сил Греции

Премьер-министр Греции, выступая 12 сентября в Салониках с программной речью, в частности, заявил, что Греция приобретет 18 новых французских многоцелевых истребителей Rafale, четыре новейших многоцелевых фрегата и будут модернизированы четыре фрегата MEKO, которые уже имеются у флота. Вместе с новыми кораблями поступят четыре военно-морских вертолета ROMEO. Арсенал видов вооруженных сил пополнится противотанковыми средствами для армии, сверхмощными торпедами для ВМС и управляемым оружием для ВВС, а личный состав вооруженных сил обновится с помощью принятия 15 тыс. человек, сказал Мицотакис. По его словам, будет также укреплена оборонная промышленность страны, и вложены средства в защиту передаваемой вооруженными силами информации от гибридных кибератак.

Греция вынуждена укреплять свою обороноспособность на фоне напряженности с Турцией в Эгейском море и Восточном Средиземноморье.