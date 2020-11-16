Правительство Чехии предложит парламенту продлить режим ЧС до 20 декабря

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии одобрило в понедельник предложение обратиться в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики с просьбой продлить действующий в стране с 5 октября режим чрезвычайной ситуации (ЧС), срок которого истекает 20 ноября, еще на 30 дней. Об этом он сообщил журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

"Это предложение [обратиться в нижнюю палату парламента с предложением продлить режим ЧС] одобрило правительство", - сказал премьер.

Кабмин принял данное решение по настоянию министра здравоохранения республики Яна Блатныго. Глава Минздрава аргументировано доказал необходимость продления режима ЧС, который помогает властям взять под контроль распространение коронавируса.

Режим ЧС был введен правительством на 30 дней и первоначально должен был завершиться 3 ноября. Кабмин, исходя из ухудшавшейся эпидемиологической ситуации в республике, обратился, как это требует местное законодательство, в нижнюю палату для его продления на месяц. Депутаты ограничили данный срок 20 ноября. Ожидается, что в этот раз парламентарии удовлетворят просьбу расширить режим ЧС до 20 декабря, рассчитывая на то, что благодаря этому коронавирус будет побежден до католического Рождества и власти смогут отменить перед этим самым любимым чехами праздником большинство социальных ограничений.

Ситуация с коронавирусом

С начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом в Чехии, население которой составляет около 10,7 млн граждан, достигло 460 116. За восемь с половиной прошедших месяцев от вызываемых им осложнений умерли 6 208 жителей страны.

Минздрав информировал о появлении коронавируса в стране 1 марта. О второй волне эпидемии в Чехии медики сообщили в сентябре. Эпидемическая ситуация до сих пор остается сложной на всей территории республики, несмотря на происходящее в последние дни снижение показателя суточного прироста заразившихся.

В Чехии закрыты школы, рестораны, бары, клубы, спортивные сооружения и объекты культуры, а также большинство магазинов. Розничная торговля запрещена по воскресеньям. Приостановлена деятельность большей части предприятий по оказанию услуг населению. Сотрудники государственных и коммерческих организаций переведены на удаленный режим работы. В стране введен запрет на свободное передвижение граждан с 21:00 до 05:00 по местному времени (23:00 до 07:00 мск), а также на распитие алкогольных напитков на улицах. Запрещено появление на улицах и в общественных помещениях без защитных масок. Полицейским предоставлено право накладывать на нарушителей штрафы в размере до 10 тыс. крон (примерно €380).