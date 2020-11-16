В некоторых городах Ирана с 21 ноября вводится комендантский час

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Запрет на передвижение в пределах города вводится с 21 ноября в ряде городов Ирана, которые входят в "красную" зону распространения коронавируса. Об этом сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на национальный штаб по борьбе с коронавирусом.

Запрет на передвижение будет действовать каждый день в течение двух недель с 21:00 до 04:00. Кроме того, вводится карантин, предполагающий ограничение работы всех частных и государственных учреждений. Исключение составляют продуктовые магазины, больницы и аптеки.

Под ограничения, которые будут действовать в течение двух недель, в общей сложности подпадает около 150 городов, включая Тегеран.

В субботу президент Ирана Хасан Роухани заявил, что власти страны введут особую систему ограничений, которая будет действовать до конца пандемии. В свою очередь представитель национального штаба по борьбе с коронавирусом Алиреза Раиси отметил, что ограничения будут определяться согласно уровню заболеваемости, присвоенному тому или иному региону. Всего существует три уровня: красный, оранжевый и желтый. Кроме того, с 18 ноября пассажирские перевозки наземным, воздушным и морским транспортом будут осуществляться только при наличии у пассажира отрицательного результата теста на коронавирус.

В последнее время в Иране наблюдается рост числа инфицированных на фоне заявлений властей о начавшейся в стране в октябре третьей волне эпидемии. По данным на 16 ноября, общее число заразившихся в исламской республике достигло 775 121, выздоровели 564 699 человек, а количество летальных исходов составляет 41 989.