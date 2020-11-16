Суд в Минске отказал в освобождении активистов оппозиции Знака и Колесниковой

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Суд Партизанского района Минска отказал в удовлетворении жалоб адвокатов членов президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

"Марию Колесникову и Максима Знака суд Партизанского района Минска оставляет в СИЗО. Жалобы защиты остались без удовлетворения. Адвокаты будут обжаловать решение в Минском городском суде и продолжать бороться за освобождение Маши и Макса", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что на суд по жалобе Марии [Колесниковой] пришли представители посольств Германии, Австрии, США, Швеции. "Коллеги Максима Знака продолжают требовать его освобождения и прекращения уголовного преследования. Петицию уже подписали 174 белорусских адвоката", - говорится в сообщении.

Ранее следствие продлило срок содержания под стражей Колесниковой до 8 января, Знака - до 9 января будущего года. Колесникова и Знак были задержаны по подозрению в призывах к захвату власти. С санкции прокурора они были заключены под стражу. Затем им было предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.

Создание Координационного совета инициировала 14 августа экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты голосования, в соответствии с которыми победу на выборах президента Белоруссии одержал действующий глава страны Александр Лукашенко с 80,10% голосов, а она заняла второе место, набрав 10,12%. В штабе объединенной оппозиции сообщали, что задачей Координационного совета (КС) будет обеспечение трансфера власти. Позже совет избрал президиум в составе семи человек. 19 августа Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по факту создания КС. Речь идет о публичных призывах к захвату государственной власти или совершению с помощью СМИ или интернета действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности.