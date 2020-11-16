Белорусские правозащитники требуют возбудить уголовное дело по факту смерти Бондаренко

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Одиннадцать белорусских правозащитных организаций выступили в понедельник с заявлением, в котором требуют возбудить уголовное дело по факту смерти 31-летнего участника протестов Романа Бондаренко.

"Требуем объективной проверки законности действий сотрудников милиции, которые, очевидно, не приняли меры по обеспечению избитого человека срочной медицинской помощью, - говорится в заявлении. - По факту смерти Романа Бондаренко мы требуем от Следственного комитета и Генеральной прокуратуры возбуждения уголовного дела, а от органов внутренних дел - незамедлительного установления и розыска лиц, причастных к преступлению".

Правозащитники напомнили, что Бондаренко был избит вечером 11 ноября во дворе улицы Червякова, доставлен в больницу из Центрального РУВД Минска с большим отеком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, врачи не смогли спасти его жизнь. "Многочисленные видеозаписи, свидетельства очевидцев позволяют сделать вывод о том, что к преступлению с высокой степенью вероятности причастны сотрудники специальных подразделений МВД Беларуси", - подчеркивают правозащитники. В частности, об этом свидетельствует тот факт, что целью действий причастных к преступлению было "срывание протестной символики". Представители правозащитных организаций также отметили "характерную для представителей силовых структур экипировку, профессиональные и скоординированные действия нападавших по задержанию и перемещению Романа в микроавтобус, предположительно, принадлежащий одному из спецподразделений милиции".

Представители правозащитных организаций обратили внимание на то, что до вызова "скорой" Бондаренко около двух часов находился в здании Центрального РУВД под полным контролем милиции. Правозащитники в очередной раз требуют от сотрудников силовых структур "прекратить насилие в отношении мирных граждан, отказаться от выполнения заведомо преступных приказов и распоряжений по применению непропорциональной силы, насилия, пыток и жестокого обращения с гражданами". От Следственного комитета они требуют "незамедлительного возбуждения уголовных дел по фактам массовых пыток и убийств граждан, участвующих в мирных протестах, объективного и беспристрастного расследования данных фактов".

Среди подписавших заявление - "Белорусский Хельсинкский комитет", лишенный регистрации правозащитный центр "Весна", просветительское учреждение "Центр правовой трансформации", учреждение "Белорусский документационный центр", объединение "Правовая инициатива", Белорусский ПЕН-центр, объединение "Белорусская ассоциация журналистов".

Акции протеста

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью. В Минске и других городах республики появились целые "протестные дворы", жители которых выражают свое несогласие с властью, организуют флешмобы и устраивают концерты.