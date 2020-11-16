Главы МИД Турции и Азербайджана обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел Турции и Азербайджана Мевлют Чавушоглу и Джейхун Байрамов провели в понедельник телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

"В ходе переговоров обсуждалась тема Нагорного Карабаха", - сказал собеседник агентства.

27 сентября обострилась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Документом, в частности, предусмотрено размещение в регионе миротворцев из РФ.