СМИ: турецкая армия обстреливает пограничные селения на севере Сирии

ТАСС, 16 ноября. Артиллерия турецкой армии ведет огонь по сирийским селениям, расположенным к западу от пограничного города Телль-Абъяд в провинции Ракка. Об этом сообщило в понедельник курдское агентство Firat. По его информации, под сильный обстрел попали поселки Козейли и Хирбет-Бакр, где имеются разрушения и пострадавшие, их численность уточняется.

Ранее были обстреляны населенные пункты Хушан, Эль-Халидия и Кур-эль-Хасан в окрестностях города Айн-Исса, который расположен на стратегическом шоссе Алеппо - Хасеке. Оттуда сведений о пострадавших мирных жителях не поступало.

В воскресенье турецкие войска открыли огонь по селениям Мараназ, Эль-Маликия и Шеварга к северу от города Алеппо. В результате обстрела было повреждено несколько домов, нарушено водо- и электроснабжение.

На севере Ракки и Алеппо действуют курдские отряды, входящие в "Силы народной самообороны" (СНС), которые ведут боевые действия против турецких войск и формирований сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой. В ночь на понедельник в местности Гульджебрин произошли боестолкновения между курдами и протурецкими силами, обе стороны понесли потери убитыми и ранеными.

В октябре 2019 года Анкара провела в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Курды вывели свои отряды из этих районов, но время от времени совершают там вооруженные вылазки. В марте 2018 года турецкие войска оккупировали населенный курдами регион Африн, расположенный в 65 км от Алеппо.