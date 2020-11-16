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Пандемия COVID-19
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Нетаньяху заявил, что обсудил с Путиным возможность приобретения вакцины "Спутник V"

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России обсудил с израильским премьером борьбу с распространением коронавируса, поставки вакцины и ситуацию на Ближнем Востоке

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в специальном телеобращении в понедельник, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос о закупках Израилем российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Недавно я говорил с президентом России Путиным, мы обсуждали возможность приобретения [Израилем] вакцины "Спутник V". Мы продолжим обсуждение этого вопроса в ближайшие дни", - сказал Нетаньяху.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин в телефонной беседе обсудил с израильским премьером борьбу с распространением коронавируса, поставки вакцины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминПандемия COVID-19
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