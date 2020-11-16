Помощник Трампа считает, что СНБ сможет обеспечить профессиональную передачу власти

"Если будет определено, что Байден и [кандидат от демократов в вице-президенты Камала] Харрис являются победителями, то у нас есть очень профессиональная команда по переходу в Совете национальной безопасности, - сказал он, отвечая в виртуальном формате на соответствующий вопрос ведущего Форума по глобальной безопасности. - У нас очень профессиональные люди, многие из них работали при прошлых администрациях".

Согласно прогнозам ведущих американских СМИ, кандидат от демократов Джозеф Байден по итогам голосования получил более 270 голосов выборщиков, которые необходимы для избрания на высший государственный пост США. Политик уже объявил о своей победе. Республиканец Дональд Трамп не признал поражения и обращается в суды, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения.