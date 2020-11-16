В ДНР назвали обращение Зеленского к жителям Донбасса "откровенным глумлением"

ДОНЕЦК, 16 ноября. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского об открытости к жителям Донбасса является очередной провокацией и пиаром украинской власти. Об этом в понедельник заявила представитель Донецкой народной республики (ДНР) в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы, уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

"Откровенное глумление. Только так можно охарактеризовать обращение украинского президента Зеленского к жителям ДНР и ЛНР, - цитирует ее Донецкое агентство новостей. - Свидетельством открытости и мирного настроя Украины может быть только полное прекращение огня и выполнение минских договоренностей. А пока все заявления и действия официального Киева - это провокации и самопиар, которые лишь увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной".

Морозова отметила, что в своем обращении Зеленский использует "лжемиротворческие лозунги", а действия Киева полностью противоположны заявлениям главы государства об открытости. Так, например, украинское правительство внесло в парламент законопроект, предусматривающий принудительное отселение в специально отведенные места проживающих на Украине граждан РФ, которые, с точки зрения Киева, могут угрожать национальной безопасности. "Так куда приглашает нас украинский президент? В изоляцию? Судя по всему, он либо не в курсе ключевых законодательных инициатив в своем государстве, либо просто насмехается над миллионами жителей Донбасса", - заявила Морозова.

Кроме того, в ДНР указали на тот факт, что украинская сторона в одностороннем порядке открыла контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения, заведомо зная, что со стороны республик Донбасса КПП не работают. Как считают в республике, открытие КПП на фоне распространения коронавируской инфекции свидетельствует о негуманном отношении украинской власти к своим гражданам.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке и заверил, что делает все для завершения конфликта. В своем видеообращении Зеленский напомнил о решении Киева открыть все пункты пропуска на линии соприкосновения, обвинив республики Донбасса в блокировании этой инициативы.

Зеленский во время своей избирательной кампании и после вступления в должность президента называл завершение боевых действий в Донбассе своей главной задачей. В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, а Киев в последнее время заявляет о необходимости модернизации соглашений. ДНР, ЛНР и РФ придерживаются позиции неукоснительного их выполнения.