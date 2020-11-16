Помощник Трампа надеется, что Байден продолжит реализацию "Авраамовых соглашений"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что демократу Джозефу Байдену в случае утверждения главой государства следует продолжить реализацию "Авраамовых соглашений" о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.

"Это [соглашения] будет наследием администрации [Дональда] Трампа. <...> Если Байден станет новым президентом, я очень надеюсь, что администрация Байдена и [кандидата от демократов в вице-президенты Камалы] Харрис продолжит "Авраамовы соглашения", потому что ряд других стран намерен присоединиться [к договоренностям], - сказал О'Брайен, выступая в понедельник в виртуальном формате на Форуме по глобальной безопасности. - Это сигнал Ирану, нашим противникам в мире, о том, что Америка возвращается в игру".

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. Заключение мира стало возможным благодаря активному продвижению со стороны США. Перед подписанием договоренностей президент США Трамп выразил уверенность в том, что они станут "основой для всеобъемлющего мира" на Ближнем Востоке. Трехстороннюю сделку окрестили на Западе "Авраамовыми соглашениями" в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей и отозвала своих послов из Абу-Даби и Манамы.

23 октября Трамп заявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках "Авраамовых соглашений".