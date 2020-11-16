{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Байден встретится с руководством крупных компаний и представителями профсоюзов

В числе указанных компаний General Motors, Microsoft, Target и Gap

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США, намерен в ближайшее время провести консультации с руководителями ряда крупных американских компаний и представителями профсоюзов. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

В числе указанных компаний автомобилестроительная General Motors, производитель программного обеспечения Microsoft, а также Target и Gap, которым принадлежат сети магазинов. Консультации пройдут в удаленном режиме. В них также примут участие представители профсоюзов, в частности объединяющих работников автомобилестроительной отрасли, сельского хозяйства, сферы здравоохранения и торговли.

Как отмечает агентство, помощники Байдена готовятся представить предложения, касающиеся экономического курса администрации демократа, а также восстановления после пандемии. По данным представителей Байдена, он вскоре намерен затронуть данную тему в своем выступлении.

Теги
СШАВыборы президента США - 2020
Санду надеется обсудить с Путиным отношения двух стран
Избранный президент Молдавии заявила, что странам нужно решать вопрос разблокирования молдавского экспорта, а также выразила желание подписать соглашение о пенсионном обеспечении
Читать полностью