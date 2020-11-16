Байден встретится с руководством крупных компаний и представителями профсоюзов

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам американских СМИ, победил на выборах президента США, намерен в ближайшее время провести консультации с руководителями ряда крупных американских компаний и представителями профсоюзов. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

В числе указанных компаний автомобилестроительная General Motors, производитель программного обеспечения Microsoft, а также Target и Gap, которым принадлежат сети магазинов. Консультации пройдут в удаленном режиме. В них также примут участие представители профсоюзов, в частности объединяющих работников автомобилестроительной отрасли, сельского хозяйства, сферы здравоохранения и торговли.

Как отмечает агентство, помощники Байдена готовятся представить предложения, касающиеся экономического курса администрации демократа, а также восстановления после пандемии. По данным представителей Байдена, он вскоре намерен затронуть данную тему в своем выступлении.