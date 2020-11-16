Санду надеется обсудить с Путиным отношения двух стран

КИШИНЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Избранный президент Молдавии Майя Санду надеется обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным отношения между двумя странами. Об этом она заявила в понедельник в интервью Би-би-си, отвечая на вопрос о возможной встрече двух лидеров.

"Я надеюсь, что у нас будет такой разговор. Как я сегодня объявила, я хочу, чтобы у Молдовы были хорошие отношения со всеми странами, включая хорошие отношения с Россией. Очень много наших граждан работают в России, нам нужно обеспечить хорошие условия для них, нам нужно решать вопрос разблокирования молдавского экспорта, мы хотим подписать соглашение о пенсионном обеспечении. То есть, у нас есть достаточно большая повестка по нашим отношениям с Россией", - сказала Санду.

Она добавила, что хотела бы обсудить и приднестровское урегулирование. "Конечно, проблема Приднестровья - это самая серьезная проблема, и Россия - часть переговорного формата, и мы будем [это] обсуждать", - отметила она.

В Молдавии 15 ноября прошел второй тур президентских выборов. Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Санду одержала победу с результатом 57,7% голосов, у действующего президента страны Игоря Додона - 42,2%. С победой Санду поздравил Путин и ряд лидеров других государств.