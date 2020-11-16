Министры 36 стран призвали правительства гарантировать свободу и независимость СМИ

ОТТАВА, 16 ноября. /ТАСС/. Министры 36 стран, которые являются членами Коалиции свободной прессы, осудили продолжающиеся нападения на журналистов и призвали все мировые правительства гарантировать свободу и независимость СМИ. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном в понедельник в ходе второй Глобальной конференции по свободе СМИ, которая в этом году на фоне пандемии нового коронавируса проходит виртуально. Ее организаторами выступают Канада и Ботсвана.

"Мы призвали правительства продолжать гарантировать свободу и независимость СМИ, обеспечивать безопасность журналистов и других сотрудников СМИ, - отмечается в заявлении. - Мы безоговорочно осудили нападения и насилие в отношении журналистов и работников СМИ, с помощью которых их пытались заставить замолчать".

В документе подчеркивается, что власти должны обеспечить условия для безопасной работы журналистов, а также привлекать к ответственности тех, кто нарушает их права. "Безнаказанность за нападения на журналистов представляет собой одну из основных проблем", - говорится в заявлении.

Также министры призвали правительства усилить работу по обеспечению свободы слова в интернете, борьбу с распространением в Сети заведомо ложной информации и дезинформации. Кроме того, они обеспокоены тем, что государства используют искусственный интеллект, который позволяет создавать алгоритмы, ограничивающие доступ к информации.

Участники саммита также намерены продолжить обсуждать эти темы на Всемирной конференции свободы прессы, которая состоится 9-10 декабря в Гааге. Она будет организована Нидерландами и ЮНЕСКО.

В Коалицию свободной прессы на данный момент входят 36 государств, в том числе Канада, Афганистан, Австрия, Великобритания, Гана, Германия, Латвия, Литва, Сербия, Судан, США, Украина и Япония. В работе саммита принимают участие главы МИД Канады и Великобритании Франсуа-Филипп Шампань и Доминик Рааб, а также министр по делам президентской администрации и госуправления Ботсваны Кабо Морваенга. На форуме также выступили премьер-министр Канады Джастин Трюдо и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которые призвали уважать права журналистов и обеспечивать их безопасность в ходе исполнения своего долга.