В ПА ОБСЕ выразили обеспокоенность ростом насилия в Белоруссии

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели обеспокоен "сообщениями о чрезмерном и непропорциональном применении силы" со стороны правоохранительных органов в Белоруссии. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе организации.

"Я был глубоко обеспокоен усилением насилия в Беларуси в последние дни, сообщениями о нескольких случаях смерти среди протестующих. К сожалению, несмотря на документально подтвержденные случаи нарушения прав человека мирных демонстрантов, ни одного уголовного дела не возбуждено. Власти должны расследовать злоупотребления и принимать меры для привлечения к ответственности нарушителей прав человека", - отметил он.

По словам Церетели, несмотря на исключительно мирный характер демонстраций, преследования протестующих продолжаются, ведется более 900 уголовных дел, а адвокаты, правозащитники и журналисты сталкиваются с давлением и запугиванием.

"После выборов в августе тысячи протестующих были произвольно задержаны и подверглись не только непропорциональным штрафам, но и насилию со стороны полиции, - продолжил Церетели. - Я призываю власти Минска соблюдать международные обязательства в области прав человека и основных свобод".

В Белоруссии уже четвертый месяц проходят массовые акции протеста несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал действующий президент Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12% голосов. Она не признала результаты выборов и покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции. Самые массовые шествия проходят в Минске и некоторых других городах по воскресеньям.