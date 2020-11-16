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Обама считает, что для того, чтобы понять лидеров России и Израиля, нужно знать историю

По словам экс-президента США, одна из его целей при написании мемуаров состояла в том, чтобы напомнить, что политические деятели тоже люди, которых можно понять

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Лидеров таких государств, как Россия или Израиль, можно понять, лишь изучив историю их стран. Такое мнение высказал экс-президент США Барак Обама в опубликованном в понедельник интервью журналу The Atlantic.

В связи с предстоящим во вторник выходом в свет первого тома его мемуаров "Земля обетованная" (A Promised Land) ему задали вопрос о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху и о других деятелях, которые, как выразился ведущий интервью, "не нравились" Обаме.

"Не секрет, что я и Нетаньяху не разделяли взгляды на мировые проблемы, - ответил Обама. - То же самое относится и к [лидеру республиканского большинства в Сенате Митчу] Макконнеллу. Но я считаю, что Биби [Нетаньяху] - замечательная личность, точно так же и [президент России Владимир] Путин - замечательная личность. Думаю, что нельзя понять их или Россию и Израиль без изучения истории их стран, где они пришли к власти, которая сформировала их".

По словам Обамы, он "не пытается заниматься политическими калькуляциями". "Я бы хотел, чтобы читатель книги не просто мог сказать, что этот деятель и Обама антагонисты, и, поскольку я читаю книгу Обамы, то я разделяю взгляды Обамы, а его оппонент не прав, - продолжал он. - Я хочу, чтобы кто-то прочитал это и сказал, что да, я понимаю, как израильтяне, учитывая то, в каком мире они существуют, учитывая их историю и учитывая реальные угрозы для них со всех сторон, стали олицетворять очень конкретную силу, которая может противостоять взглядам Обамы по ряду вопросов".

"Больше всего я хотел бы, чтобы эта книга помогла людям лучше понять мир внутренней и внешней политики, то есть те области, которые представляются непрозрачными и недоступными, - добавил он. - Одна из моих целей состояла в том, чтобы описать их особенности, а также личности деятелей с тем, чтобы напомнить о том, что все они люди и их можно понять и выносить суждения".

Первый том мемуаров Барака Обамы "Земля обетованная" поступит в продажу во вторник.

Теги
Обама, БаракПутин, Владимир ВладимировичСШАРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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