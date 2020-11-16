CNN: Трамп намерен оставить в Ираке и Афганистане по 2,5 тыс. военных США к 15 января

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить численность американского контингента в Афганистане и Ираке, в каждой из стран планируется оставить по 2,5 тыс. военных к 15 января. Об этом сообщил в понедельник телеканал СNN.

По словам его источников, американские военные ожидают, что получат приказ "о дальнейшем выводе войск" на этой неделе, возможно в течение двух или трех суток. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 4,5 тыс. военных США, в Ираке - около 3 тыс., напоминает CNN.

В США 20 января, как ожидается, должна состояться инаугурация нового президента. Победу на выборах, состоявшихся 3 ноября, согласно оценкам ведущих СМИ, одержал демократ Джозеф Байден. Он заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотирующийся на второй срок действующий президент Дональд Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.