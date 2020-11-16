Правительство Эфиопии не намерено вести переговоры с лидерами НФОТ

ПРЕТОРИЯ, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство Эфиопии не намерено вести никаких переговоров до тех пор, пока не будет привлечена к судебной ответственности верхушка Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ), а в самом штате Тыграй не восстановлен конституционный порядок. Об этом заявил в понедельник в Аддис-Абебе Редван Хусейн, официальный представитель целевой группы по чрезвычайному положению, введенному в штате Тыграй.

"Любое посредничество в попытке начать переговоры [между Аддис-Абебой и НФОТ] будет способствовать безнаказанности", - цитирует его Эфиопское информационное агентство. Хусейн подчеркнул, что невозможно ставить знак равенства между федеральным правительством и поставившими себя вне закона руководителями НФОТ.

"Кто хочет стать посредником, должен поставить себя в положение Эфиопии, - отметил Хусейн. - Ни одна страна мира не позволила бы региональному субъекту нападать на правительственные войска и угрожать ракетными ударами. Ни одно государство не может взять на себя ответственность за организацию переговоров в подобных условиях, это только поощряет хаос".

Одновременно представитель целевой группы подчеркнул, что эфиопское правительство не выступает против самой идеи переговоров. "Однако пока в Тыграе не будет восстановлен закон, а банда НФОТ не привлечена к ответственности, мы не можем обеспечить гражданский порядок", - указал Хусейн. Он отметил, что Эфиопии необходимо некоторое время для того, чтобы завершить операцию федеральных войск в Тыграе. "Мы говорим: дайте нам время, операция не будет длительной", - подчеркнул Редван.

В последние сутки ряд стран, включая Уганду, и отдельные политики предложили свои услуги в качестве посредников в организации переговоров между правительством Эфиопии и НФОТ в целях прекращения боевых действий в Тыграе. Однако Аддис-Абеба пока не согласилась ни на одну из инициатив, отмечает радиостанция SABC.

Боевики НФОТ напали 3 ноября на военные объекты в административном центре Тыграя городе Мэкэле и убили несколько военнослужащих, а также захватили склады. Выступивший по национальному телевидению 4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и ареста руководителей НФОТ.