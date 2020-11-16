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Саркисян: власть в Армении должна перейти к правительству национального согласия

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Власть в Армении в связи с кризисной ситуацией в стране должна быть передана правительству национального согласия. Об этом в понедельник в ходе своего обращения к народу заявил президент страны Армен Саркисян.

"Правительство должно объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов. До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией", - подчеркнул Саркисян.

Теги
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