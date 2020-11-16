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ООН предупредила об опасности тяжелого гуманитарного кризиса в Эфиопии

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик привел неподтвержденные данные, согласно которым уже более 25 тыс. эфиопцев были вынуждены бежать в соседний Судан

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Эскалация внутреннего конфликта в Эфиопии может привести к крайне тяжелым гуманитарным последствиям. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Мы очень обеспокоены сообщениями о погибших, в том числе среди мирных жителей, а также об атаках, нацеленных конкретно на мирных граждан, - сказал он. - Проблема также заключается в сложностях с коммуникацией в этом районе (в Тыграе - прим. ТАСС)". "Существует риск перерастания ситуации в тяжелейший гуманитарный кризис", - констатировал он.

Дюжаррик привел неподтвержденные данные, согласно которым уже более 25 тыс. эфиопцев были вынуждены бежать в соседний Судан.

Боевики Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ) напали 3 ноября на военные объекты в административном центре Тыграя городе Мэкэле и убили несколько военнослужащих, а также захватили склады. Выступивший по национальному телевидению 4 ноября премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что отдал приказ направить в Тыграй дополнительные армейские части для стабилизации ситуации в регионе и ареста руководителей НФОТ.

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Эфиопия
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