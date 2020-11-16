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Президент Армении подписал указ об освобождении от должности главы МИД страны

Армен Саркисян также уволил командующего войсками полиции Гургена Даллакяна
Президент Армении Армен Саркисян EPA-EFE/ENNIO LEANZA
Описание
Президент Армении Армен Саркисян
© EPA-EFE/ENNIO LEANZA

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об освобождении с занимаемой должности министра иностранных дел страны Зограба Мнацаканяна. Документ в понедельник опубликован на сайте президента.

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"Взяв за основу предложение премьер-министра и согласно статье конституции и закону "О структуре и деятельности правительства", освободить от занимаемой должности министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна", - говорится в указе.

Саркисян также подписал указ об увольнении Гургена Даллакяна с поста командующего войсками полиции и врио заместителя начальника полиции.

"Принимая в основу предложение премьер-министра, президент Саркисян подписал указ о снятии с поста командующего войсками и врио замначальника полиции Гургена Даллакяна", - говорится в указе президента.

Другим указом президента на эту должность назначен Айк Бабаян.

Теги
АрменияСаркисян, Армен Варданович
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