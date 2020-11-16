Правоцентрист Сагасти набрал достаточно голосов парламентариев для избрания новым спикером парламента Перу - итоги голосования.
Сагасти набрал достаточно голосов парламентариев для избрания спикером парламента Перу
Саркисян: власть в Армении должна перейти к правительству национального согласия
Президент Армении считает, что правительство должно представить дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов
Читать полностью