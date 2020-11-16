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Сагасти набрал достаточно голосов парламентариев для избрания спикером парламента Перу

Правоцентрист Сагасти набрал достаточно голосов парламентариев для избрания новым спикером парламента Перу - итоги голосования.

Саркисян: власть в Армении должна перейти к правительству национального согласия
Президент Армении считает, что правительство должно представить дорожную карту по проведению ряда конституционных процессов, результатом которых станет возможность проведения досрочных парламентских выборов
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