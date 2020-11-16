Бывший генпрокурор Украины опасается мести Байдена в случае его победы на выборах

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин опасается за свою судьбу, если Джозеф Байден вступит в должность президента США. Причина этого, по его мнению, заключается в расследовании деятельности сына Байдена Хантера на Украине в составе руководства фирмы Burisma.

"Зная Байдена, считаю, что он будет мстить мне. Хотя все, что я делал на посту генпрокурора, было справедливым и обоснованным. Однако, не скрою, у меня есть опасения по Байдену", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью украинскому зданию "Час.News".

При этом Шокин упомянул об отравление в Греции, к которому, по его словам, мог быть причастен Байден. "Я могу предполагать, подчеркиваю, лишь предполагать, что Байден может быть к этому причастен. Однако, наблюдая за ним, его выступлениями в СМИ, я все же его боюсь", - сказал бывший руководитель Генпрокуратуры Украины.

Шокин против Байдена

На Украине 26 февраля было открыто уголовное дело о возможном вмешательстве Байдена в работу Шокина на посту генпрокурора, но вскоре дело закрыли, как и дело о покушении на бывшего генпрокурора.

Попытку отравления Шокин связывает с расследованием деятельности украинской газовой компании Burisma, где в руководстве находился сын бывшего вице-президента США Хантер Байден. "Я считал и считаю, что это дело было закрыто преждевременно и незаконно", - отметил Шокин. По его словам, расследование "трудно закончить без допросов Хантера Байдена, [Девона] Арчера, [Александра] Квасьневского и других директоров Burisma".

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. По сообщениям американской прессы, представители администрации действующего президента США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании в борьбе за президентский пост в 2020 году.

Представители Демократической партии США обвинили Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против Burisma, и начали против него процедуру импичмента.