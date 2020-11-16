В Ереване на площади Свободы прошел митинг противников Пашиняна

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч человек собрались вечером на организованный 17 оппозиционными партиями Армении митинг на площади Свободы в центре Еревана. Они требовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Полиция не мешала собравшимся. Обошлось без задержаний и провокаций.

"На моем плакате написано: "Пашинян, уходи", - в беседе с корреспондентом ТАСС перевела с армянского женщина средних лет. Эти же слова постоянно скандировали через громкоговоритель и представители оппозиционных партий.

"Мы не хотим силой смещать Пашиняна, мы хотим, чтобы все прошло легитимно и парламент проголосовал за его отставку", - сказал молодой человек, пришедший на митинг. На вопрос, почему же тогда люди взяли штурмом здание парламента после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, отвечает, что в этот момент "люди не смоги сдержать эмоции". Но тут же отмечает, что подобное поведение неприемлемо. "То, что там кто-то сел курить в кресле в здании парламента, - это низко", - подытожил он.

На сей раз митингующие вели себя спокойно, не позволяя себе никаких агрессивных действий, только аплодировали выступающим и скандировали лозунги.

Возможные провокации

Несколько десятков сотрудников полиции дежурили по периметру площади. Корреспондент ТАСС не заметил ни одного задержания. Полицейские не выстраивались в цепи, а стояли небольшими группами, наблюдая за ситуацией. При этом на них не было никакой защитной экипировки, подавляющее большинство не имело даже дубинок.

Один из выступающих предупреждает собравшихся, что возможны провокации и что некие "люди в камуфляже, затесавшиеся в толпу, могут начать оскорблять собравшихся". Он просит в таком случае сообщать о провокациях полицейским. Люди в камуфляже иногда попадаются, но никто из них никого не подстрекает, большинство - это вернувшиеся из Карабаха добровольцы.

Спустя примерно три часа митинг закончился, и часть протестующих прошла колонной до здания Генпрокуратуры, после чего люди начали расходиться.

Противостояние в Армении

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

На этом фоне с 10 ноября в Армении начались выступления представителей оппозиции, которых не устроили решения Пашиняна. В частности, в минувший вторник жители Еревана преодолели оцепление и ворвались в здание правительства страны. Кроме того, часть демонстрантов проникла в зал заседаний парламента, но позже покинула его.

В минувший четверг Специальная следственная служба Армении приняла решение поместить под предварительный арест 10 оппозиционных политиков, в том числе бывшего главу Службы национальной безопасности (СНБ) Артура Ванецяна, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и представителя партии "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателяна по обвинению в организации незаконного собрания. В ночь на пятницу их всех выпустили из-под стражи.

Ранее СНБ сообщила, что предотвратила попытку покушения на Пашиняна. По ее информации, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, планировали захватить власть, убив главу правительства.