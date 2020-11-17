Король Марокко подтвердил приверженность режиму прекращению огня в Сахарском регионе

РАБАТ, 17 ноября. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем подтвердил неизменную приверженность Рабата режиму прекращению огня в Сахарском регионе. Об этом говорится в коммюнике канцелярии королевского дворца.

Беседа коснулась ситуации на юго-западе Западной Сахары, где 13 ноября Королевские вооруженные силы (КВС) Марокко провели операцию по установке кордона безопасности для обеспечения перемещения потоков товаров и людей через дорогу, соединяющую Марокко и Мавританию, в районе буферной зоны близ населенного пункта Гергерат.

Рабат объяснил свои действия тем, что примерно 60 человек, руководимых вооруженными ополченцами Фронта Polisario (Народный фронт освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро, выступает за независимость Западной Сахары от Марокко), блокировали участок этой трассы и запретили проезд по ней.

Мухаммед VI, в частности, отметил, что Марокко "взяло на себя ответственность в рамках своего законного права, тем более что это не первый случай, когда ополченцы Polisario совершают неприемлемые действия". "Марокко исправило ситуацию, окончательно уладило проблему и восстановило движение транспорта, - подчеркнул монарх. - Марокко продолжит принимать необходимые меры для обеспечения порядка, гарантирования безопасного и плавного передвижения людей и товаров в этом районе на границе между королевством и Исламской Республикой Мавритания".

Мухаммед VI подтвердил Гутерришу "неизменную приверженность Марокко прекращению огня". "С такой же силой королевство по-прежнему твердо намерено реагировать самым жестким образом и в рамках самообороны на любую угрозу своей безопасности и спокойствию своих граждан".

Монарх заверил Гутерриша, что "Марокко и дальше будет поддерживать его усилия в рамках политического процесса". "Он должен возобновиться на основе четких параметров, с участием реальных сторон этого регионального конфликта, для того, чтобы найти реалистичное и реализуемое решение в рамках суверенитета королевства", - подытожил Мухаммед VI.

Операция в Гергерате

13 ноября генштаб КВС объявил, что КПП в Гергерате "полностью безопасен за счет создания кордона безопасности, обеспечивающего перемещение товаров и людей через переход между двумя пограничными постами". В ответ правительство Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР, провозглашена 27 февраля 1976 года) обвинило власти Марокко в умышленном нарушении режима прекращения огня в Западной Сахаре, действующего с 1991 года.

Вслед за этим президент САДР, генеральный секретарь Фронта Polisario Брахим Гали издал указ об окончании обязательств по соблюдению режима прекращения огня с Марокко. В тексте также говорилось о "возобновлении вооруженной борьбы во имя защиты законных прав сахарского народа".

Начиная с пятницы армия САДР регулярно сообщает о серии ударов, нанесенных по позициям, военным базам и центрам снабжения КВС, расположенным вдоль марокканской защитной стены (система оборонительных сооружений, созданных правительством Марокко в сахарских провинциях в 1980-х годах, она отделяет территории, подконтрольные Рабату, от районов, где де-факто находятся отряды Фронта Polisario). В свою очередь КВС заявляют, что дают решительный отпор в ответ на обстрелы вооруженных ополченцев.

Многолетний конфликт

Западносахарский вопрос много десятилетий продолжает оставаться предметом длительного международного спора. Независимости Западной Сахары добивается созданный в середине 1970-х годов Фронт Polisario, который после ухода испанских колонизаторов провозгласил Сахарскую Арабскую Демократическую Республику и при поддержке Алжира развернул там вооруженную борьбу.

Боевые действия в зоне конфликта продолжались до 1991 года и были прекращены после того, как ООН направила туда Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Несмотря на многочисленные мирные инициативы международного сообщества, разрешить этот спор пока никак не удается, во многом из-за диаметрально противоположных позиций сторон.

Марокко считает Западную Сахару своей неотъемлемой частью и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства. С июня 2007 года Марокко и Фронт ПОЛИСАРИО провели четыре раунда переговоров, однако все они завершились безрезультатно.