Помпео обсудил с Макроном угрозы глобальной безопасности

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудил в понедельник с находящимся с официальным визитом в Париже госсекретарем США Майклом Помпео значительные угрозы глобальной безопасности. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении первого заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Кейла Брауна.

"Госсекретарь Помпео и президент Макрон обсудили значительные угрозы глобальной безопасности, усилия по борьбе с экстремизмом, дестабилизирующее поведение Ирана и злонамеренное влияние [ливанского шиитского движения] "Хезболлах" в Ливане. Госсекретарь подчеркнул важность трансатлантического альянса и единства НАТО и отметил наше тесное сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе, а также усилия по противодействию Коммунистической партии Китая", - сказал дипломат.

Как сообщили ТАСС в Елисейском дворце, речь идет о "визите вежливости", добавив, что никаких выступлений или коммюнике со стороны Макрона не планируется.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила о том, что Помпео в рамках турне по семи странам с 13 по 23 ноября встретился с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом. Шеф американской дипломатии, помимо Франции, посетит Турцию, Грузию, Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Саудовскую Аравию.