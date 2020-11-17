Премьер Словакии заявил, что с коронавирусом "нужно бороться, как с коммунистами"

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович сравнил пандемию коронавируса с властью компартии, существовавшей в стране с февраля 1948 по конец 1989 года. Свою оценку он высказал в понедельник вечером после заседания Центрального штаба по преодолению кризисных ситуаций, где рассматривалось состояние борьбы с коронавирусной инфекцией в республике. Выступление премьера транслировали ведущие сетевые телеканалы страны.

"С коронавирусом нужно бороться, как когда-то с коммунистами, - отметил Матович. - Это тоже были пришельцы, которые нам портили жизнь и не разрешали свободно дышать. Сейчас у нас здесь пришелец коронавирус".

Премьер сделал свое заявление накануне Дня борьбы за свободу и демократию - государственного праздника Словакии и Чехии. 17 ноября 1989 года Силы безопасности Чехословацкой Социалистической Республики разогнали демонстрацию студентов в Праге. Это событие стало началом так называемой бархатной революции, которая в декабре того же года привела к смене политического режима в Чехословакии.

Словацкий парламент 4 ноября принял закон, согласно которому преступной организацией признана Коммунистическая партия Чехословакии (существовала с 1921 по 1990 год) и ее региональная составляющая - Коммунистическая партия Словакии (образована в 1948 году).

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Словакии превысило 87 тыс. От вызванных коронавирусом осложнений за последние восемь с половиной месяцев в стране умерли 526 жителей.