Байден пообещал не предоставлять контракты компаниям, не производящим продукцию в США

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах, пообещал не предоставлять федеральные контракты компаниям, не производящим продукцию в США. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр). Трансляцию его выступления вела телекомпания СNN .

"Мы собираемся покупать товары, произведенные в Америке, - заявил он. - Ни один контракт не будет предоставлен компаниям, которые не производят своих товаров здесь, в Америке".

Для того чтобы сохранить за США позиции мирового лидера в области исследований и разработок, подчеркнул он, будет направлено "$300 млрд в наиболее конкурентоспособные, критически важные отрасли промышленности, что обеспечит создание 3 млн хорошо оплачиваемых рабочих мест".

По словам Байдена, в ходе состоявшейся у него в понедельник встречи с представителями крупных американских компаний и профсоюзов речь шла о мерах по оживлению экономики. "Мы обсуждали создание рынка электромобилей, мы обсуждали климатические последствия, мы рассматривали возможности создания 550 тыс. станций для подзарядки электромобилей по всей стране, - продолжал он. - Мы обсуждали возможности создания миллионов хорошо оплачиваемых рабочих мест для членов профсоюзов. Мы говорили о том, что федеральное правительство должно вкладывать больше средств в исследования, связанные с чистой энергетикой".