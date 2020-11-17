Новый президент Боливии сменил руководство вооруженных сил страны

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноября. /ТАСС/. Луис Арсе, вступивший в должность президента Боливии 8 ноября, в понедельник назначил новое руководство вооруженных сил и попросил их гарантировать "стабильность его правительства". Церемония транслировалась в эфире телеканал Bolivia TV.

"Я хочу попросить вас, чтобы ВС были едины с народом и мы вместе работали над объединением всех боливийцев, над защитой демократии и социального мира, а также работали для того, чтобы гарантировать стабильность нашего правительства, избранного демократическим путем", - сказал Арсе.

Командующим ВС был назначен Альберто Сабала, начальником генштаба - Мигель Контрерас. ВВС возглавил Сесар Вальехос, ВМС - Хавьер Торрико, сухопутные войска - Хенаро Рамос.

В ноябре прошлого года руководство ВС Боливии встало на сторону протестующих и попросило отставки экс-президента Эво Моралеса после трех недель манифестаций из-за его переизбрания. Взявшая на себя обязанности главы государства Жанин Аньес назначила после ухода Моралеса новое руководство ВС.

18 октября в Боливии прошли новые всеобщие выборы. Арсе, занимавший пост министра экономики в правительстве Моралеса в 2006-2017 годах и с января по ноябрь 2019 года, одержал на них победу, набрав более 55% голосов избирателей.